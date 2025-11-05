Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado citado pela Lusa, “a Comissão abriu hoje uma investigação aprofundada ao abrigo do regulamento relativo às subvenções estrangeiras sobre possíveis distorções do mercado causadas por subvenções estrangeiras. A investigação irá examinar se essas subvenções conferiram à empresa estatal chinesa fabricante de material circulante CRRC uma vantagem indevida na participação num concurso público para a aquisição de veículos ferroviários ligeiros em Portugal.”

Bruxelas explica que a investigação foi iniciada “na sequência de uma notificação de um consórcio liderado pela Mota-Engil, que inclui subcontratantes como a Portugal CRRC Tangshan Rolling Stock Unipessoal e participou num concurso do Metro de Lisboa lançado em abril de 2025 para a conceção, construção e manutenção da nova linha violeta.”

A Comissão Europeia irá agora analisar se a eventual atribuição de subvenções estatais por parte da China poderá ter distorcido a concorrência no mercado europeu, em particular no setor dos transportes e das infraestruturas.

