O bombeiro de 35 anos detido por agredir a mulher em frente ao filho de nove anos vai ser presente a tribunal apenas esta quinta-feira.

O Ministério Público entregou o processo ao juiz apenas esta tarde, adiando a audição para as 14h00 no Tribunal do Funchal.

Até lá, o suspeito permanece detido nas instalações da PSP. Só depois da audição serão conhecidas as medidas de coação, que poderão ir desde a aplicação de pulseira eletrónica à prisão preventiva.

A agressão, ocorrida em Machico, foi captada por uma câmara de videovigilância e partilhada nas redes sociais. A vítima encontra-se hospitalizada, sob proteção policial, e o caso foi comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.