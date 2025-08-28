O bombeiro detido, ao final da tarde de terça-feira pela PSP, por agredir a mulher na presença do filho de ambos, de nove anos, no domingo, na Madeira, vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, determinou, esta quinta-feira, a juíza.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A juíza Sara Real Martins, do Tribunal Judicial do Funchal, deixou o detido a aguardar o processo em prisão preventiva, sendo que este foi indiciado por dois crimes de violência doméstica agravados e ainda proibido de contactar com os ofendidos.
De recordar que a agressão, ocorrida em Machico, foi captada por uma câmara de videovigilância e partilhada nas redes sociais, sendo que o bombeiro foi detido após a emissão e a entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do Ministério Público na terça-feira.
Comentários