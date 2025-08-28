Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A juíza Sara Real Martins, do Tribunal Judicial do Funchal, deixou o detido a aguardar o processo em prisão preventiva, sendo que este foi indiciado por dois crimes de violência doméstica agravados e ainda proibido de contactar com os ofendidos.

De recordar que a agressão, ocorrida em Machico, foi captada por uma câmara de videovigilância e partilhada nas redes sociais, sendo que o bombeiro foi detido após a emissão e a entrega de mandados de detenção fora de flagrante delito por parte do Ministério Público na terça-feira.