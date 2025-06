Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Irão respondeu oficialmente à nossa destruição das suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia", afirmou Trump na rede social Truth.

Segundo o Presidente norte-americano, foram disparados contra a base norte-americana de Al Udeid, no Qatar, 14 mísseis, dos quais 13 foram abatidos e um seguiu numa "direção não ameaçadora".

"Tenho o prazer de informar que NENHUM americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante ainda, [os iranianos] tiraram tudo do seu 'sistema' e, espero, não haverá mais ÓDIO", adiantou.

"Quero agradecer ao Irão por nos ter avisado com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida se perdesse e que ninguém ficasse ferido. Talvez o Irão possa agora prosseguir para a Paz e a Harmonia na Região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo", afirmou ainda o Presidente norte-americano.

Noutra publicação em letras maiúsculas, Trump deu os “parabéns ao mundo. É tempo para a paz”, exaltou.

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114734462054466468/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

"As instalações que atacámos no Irão foram totalmente destruídas, e todos sabem disso. Apenas [os veículos de] 'fake news' diriam algo diferente para tentar menosprezar o máximo possível o que aconteceu", escreveu também Trump, considerando que os órgãos de comunicação norte-americanos CNN, ABC News e NBC News não informaram com rigor o impacto dos bombardeamentos às centrais nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo e afirmou que têm "credibilidade zero".

Trump mencionou especificamente o pivô da CNN, Anderson Cooper, a quem se referiu como "Allison Cooper", chamou "idiota" a Brian L. Roberts, presidente da Comcast Corporation, grupo empresarial que engloba a NBC News, e acusou o correspondente da ABC News em Washington, Jonathan Karl, de representar uma rede de "notícias falsas".