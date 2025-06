Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os avisos amarelos para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro vigoram entre as 18:12 de hoje e as 06:00 de terça-feira e incluem previsões de “aguaceiros, por vezes fortes, ocasionalmente sob a forma de granizo”, acompanhados de “trovoada e de rajadas fortes de vento”.

O IPMA já colocara sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu, Guarda e Castelo Branco, também no Norte e no Centro do país, para o período entre as 06:00 e as 21:00 de terça-feira.

No caso da Guarda e de Castelo Branco, a entidade emitiu um aviso laranja, o intermédio numa escala de três, menos grave do que o vermelho e mais grave do que o amarelo, devido a trovoada que pode ser acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento entre as 18:12 e as 21:00 de hoje.