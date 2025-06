Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à margem da festa de São João promovida pela Câmara do Porto e, o candidato desdramatizou o acento tónico colocado pelo embaixador do Irão, Majid Tafreshi, que disse hoje que vai pedir esclarecimentos ao governo português sobre a utilização da Base das Lajes.

"Isso é uma falsa questão. Toda a gente sabe que há décadas há um acordo que permite que os americanos usem a Base das Lajes. Isso já é público e é notório. Quer dizer, o embaixador do Irão pode fazer aquilo que entender, mas não pode mudar os factos", acrescentou Marques Mendes.

Sobre o conflito no Médio Oriente admitiu que o "risco é enorme" razão porque "todas as partes, os Estados Unidos, Europa, o Irão e o mundo árabe, devem fazer um esforço para baixar esta tensão".

"Acho que é clarinho que o Irão não pode ter armas nucleares. Agora, a forma mais eficaz e mais segura de resolver este problema é provavelmente pela via da negociação, pela diplomacia, envolvendo as várias partes, mas também com a ajuda da União Europeia, dos países árabes moderados, porque são pacificadores", continuou.

Apelando a um "grande esforço" conjunto, Marques Mendes salientou que a sua posição sobre o conflito "é, em grande medida igual à da União Europeia no sentido de defender uma solução negociada, por via da diplomacia".

"O caminho não pode ser pela via da violência, tem que ser por via da diplomacia", insistiu o candidato.