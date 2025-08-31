Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Thiago Bottino, professor da Fundação Getúlio Vargas, sublinha que “as provas reunidas e as respostas dos réus já conhecidos apontam para um cenário condenatório”, lembrando que dezenas de participantes do ataque de 8 de janeiro já foram julgados e cumprem pena, avança o Correio da Manhã.

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de fracionar os processos em vez de abrir um megaprocesso foi considerada “estratégica” pelo especialista, permitindo julgamentos mais rápidos e sentenças já em execução.

O processo contra Bolsonaro arranca a 2 de setembro, com sessões também nos dias 3, 9, 10 e 12. O STF reforçou a segurança em Brasília, antecipando protestos devido à proximidade com o feriado de 7 de setembro. Há monitorização adicional junto às residências dos ministros e até na casa do ex-presidente, embora com atuação discreta da Polícia Federal.

Se condenado, Bolsonaro poderá enfrentar mais de 40 anos de prisão. Ainda assim, qualquer decisão pode ser alvo de recurso dentro do próprio STF.