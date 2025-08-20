Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O fenómeno ocorreu pouco depois das 23h00 locais, sendo visível a centenas de quilómetros de distância. “Uma luz branca que nunca tinha visto antes desceu do céu e tornou-se tão brilhante que consegui ver claramente as formas das casas ao nosso redor”, relatou Yoshihiko Hamahata, que conduzia em Miyazaki, à emissora pública NHK. “Parecia dia. Por um momento, não sabia o que tinha acontecido e fiquei muito surpreendido”.

Especialistas confirmaram tratar-se de um meteorito invulgarmente luminoso. Toshihisa Maeda, diretor do Museu Espacial de Sendai, na região de Kagoshima, afirmou que o objeto terá caído no oceano Pacífico. “As pessoas relataram sentir o ar vibrar. Foi tão brilhante como a lua”, disse.

Segundo a NASA, objetos que provocam este tipo de evento podem ultrapassar um metro de diâmetro. Quando explodem na atmosfera, são designados bolides, embora o termo “bola de fogo” seja frequentemente utilizado.