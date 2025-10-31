Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já na próxima quarta-feira, a Bentley vai revelar mais pormenores sobre o seu primeiro automóvel totalmente elétrico. O modelo será um SUV descrito como “o primeiro verdadeiro SUV urbano de luxo no mundo”.

O evento contará com a presença do presidente e diretor-executivo, Frank-Steffen Walliser, e terá lugar na futura linha de produção do veículo em Crewe, Reino Unido. A marca promete anunciar também “mais detalhes estratégicos, incluindo um novo modelo de produção limitada que chega no próximo ano”.

Segundo a Autocar, este SUV elétrico será baseado numa versão da plataforma PPE EV, utilizada em modelos da Audi e da Porsche, com particular proximidade ao Cayenne Electric da Porsche, embora não haja confirmações oficiais da Bentley.

Apesar de ainda não ter lançado um carro 100% elétrico, a Bentley já investe na eletrificação da sua gama. O Bentayga, por exemplo, tem uma variante híbrida plug-in com motor V6 turbo e um motor elétrico de 126 cv, enquanto o Continental GT de quarta geração passou a estar disponível apenas em versão híbrida plug-in com motor V8 4,0 litros biturbo e motor elétrico.

Em 2020, a Bentley lançou a estratégia Beyond100+, antecipando um futuro totalmente elétrico a partir de 2035, com pelo menos um modelo híbrido plug-in ou totalmente elétrico por ano até lá.

O primeiro elétrico da marca, previsto para 2026, será este SUV, reforçando o compromisso da Bentley com a eletrificação.