O casal seguia rumo ao hospital quando a mãe entrou em trabalho de parto já em plena autoestrada. Perante a proximidade do nascimento, acabaram por parar na área de serviço de Silves, onde o parto acabou por acontecer, avança a RTP.

No local encontrava-se, por coincidência, um bombeiro da corporação de Silves, o subchefe Álvaro Marques, que estava de folga e tinha parado para se abrigar do temporal. Ao aperceber-se da situação, o bombeiro prestou assistência ao parto, ajudando ao nascimento da bebé, que recebeu o nome de Alice.

O nascimento decorreu sem complicações. Após o parto, foi acionado o 112, tendo uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma ambulância sido enviadas para o local. A mãe e a recém-nascida foram posteriormente transportadas para o Hospital de Faro, onde ficaram sob observação.

Apesar das condições meteorológicas adversas e do encerramento das urgências de Portimão, tanto a bebé como a mãe encontram-se bem.

