Segundo previsões do setor, o gasóleo simples, o combustível mais utilizado no país, poderá subir 4,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 deverá aumentar cerca de dois cêntimos. Caso se confirmem estas estimativas, o preço médio do gasóleo simples passará a rondar 1,59 euros por litro, e o da gasolina 95 a 1,705 euros por litro.

Os valores incluem os descontos praticados pelas gasolineiras e refletem a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para atenuar o impacto da subida dos combustíveis. Entre estas medidas estão a redução do ISP, equivalente a uma descida do IVA de 23% para 13%, o mecanismo de compensação que ajusta o ISP em função da receita adicional de IVA, e a suspensão da atualização da taxa de carbono.

Apesar das previsões, os preços poderão variar de posto para posto, consoante a marca, localização e política comercial de cada operador. Na passada sexta-feira, o preço médio do gasóleo simples era de 1,545 euros por litro, enquanto a gasolina simples 95 se situava em 1,685 euros, segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).