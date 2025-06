Pelo menos 33 civis morreram desde a noite passada no norte e no centro da Faixa de Gaza, devido a bombardeamento israelitas, de acordo com as autoridades responsáveis pelo setor da saúde no território.

As fontes da agência EFE disseram que os ataques de Israel atingiram a escola Al Hurriya, localizada no bairro de Zeitun, sudeste da cidade de Gaza, que abrigava deslocados. Na mesma cidade, as forças israelitas bombardearam também a escola de Zainba. No total, de acordo com as fontes da EFE, morreram 33 civis. Os ataques das forças israelitas no norte da Faixa de Gaza intensificaram-se nas últimas horas. Os ataques foram antecedidos de ordens de evacuação das zonas onde se encontravam residentes e deslocados, nas cidades de Gaza e de Jabalia, no norte do enclave palestiniano.