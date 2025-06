O Espaço do Jovem Arquiteto (EJA), uma iniciativa da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitetos (OASRC), em parceria com a Matobra – Materiais de Construção e Decoração, será inaugurado no dia 01 de setembro, na Casa das Caldeiras, edifício da Universidade de Coimbra (UC) que serve como sede temporária da OASRC.

A localização do laboratório permitirá levar os estudantes de arquitetura de forma presencial para a Ordem, proporcionando um convívio entre ambos os grupos, afirmou na manhã de hoje o presidente do Conselho Diretivo Regional da OASRC, Florindo Belo Marques.

Na conferência para apresentação do projeto, o presidente elucidou que o EJA quer amparar jovens arquitetos, criando condições de trabalho, apoiadas por equipamento topo de gama e acesso a informação privilegiada, de forma gratuita.

O EJA proporcionará acesso a ferramentas tecnológicas dispendiosas que, "pelo custo elevado, estão frequentemente vedadas a jovens arquitetos em início de carreira”.

Segundo o diretor-geral da Matobra, José Guilherme Martins, o objetivo é propiciar aos jovens profissionais, mas não unicamente a este grupo etário, as melhores condições de trabalho.

A filosofia do EJA é idêntica ao do MatobraLAB, inaugurado há cerca de um ano e meio, na Avenida Emídio Navarro, próximo da Baixa da cidade, mas com o ‘upgrade’ de proximidade à UC e de estar dentro da OASRC.

"O acompanhamento de arquitetos seniores é uma mais-valia para este [novo] espaço”, sublinhou.

O Espaço do Jovem Arquiteto vai dispor de dois computadores com ‘software’ sofisticado, mas há ainda local na sala para consultar catálogos e amostras das marcas.

O vereador da Câmara Municipal de Coimbra Miguel Fonseca destacou que este “será um projeto extraordinariamente diferenciador” para a cidade.

O responsável relembrou ainda o protocolo entre o município e a Ordem, que irá passar as instalações da OASRC para outro local da cidade.

Florindo Marques esclareceu que a nova sede será na rua Pedro Monteiro, próximo da Casa da Cultura, embora ainda haja um processo longo até ser concretizada, com o próximo passo a ser consolidação da escritura, que permite a utilização do terreno pela Ordem.

Posteriormente, será lançado um concurso público para a elaboração do projeto de construção do edifício, num terreno de cerca de dois mil metros quadrados, não havendo ainda uma data prevista para a conclusão da mudança de sede.