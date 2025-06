Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a página Meteo Trás os Montes, a zona litoral norte do país, nomeadamente nas praias entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde e até na Figueira da Foz foram apanhadas de surpresa por um fenómeno atmosféricos raro.

Nesta partilha na rede social Fecebook é possível ver um fenómeno gravado em vídeo na praia da Torreira, em Aveiro.

O que aconteceu na realidade?

A explicação para o sucedido surge pela mesma página de conteúdos sobre o clima e o ambiente, que refere que o fenómeno em causa é conhecido como nuvem-rolo (ou 'roll cloud').

"Hoje, um fenómeno raro chamou a atenção de muitos portugueses no litoral: uma enorme nuvem‑rolo (ou 'roll cloud') formou-se sobre o mar e foi avistada em várias zonas do país [...] Apesar da aparência impressionante — parecendo uma onda gigante no céu — este tipo de nuvem não está relacionado com tsunamis. É apenas uma formação atmosférica rara, provocada por contrastes entre massas de ar e brisas marítimas", pode ler-se.