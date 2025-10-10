Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cidade de Kiev foi mergulhada na escuridão durante a madrugada desta sexta-feira, na sequência do que a força aérea ucraniana descreveu como um “ataque massivo” por parte das forças russas. Moscovo atingiu infraestruturas vitais, cortando o fornecimento de água e de energia e provocando um incêndio num prédio de habitação em altura.

O autarca da capital, Vitali Klitschko, afirmou que os russos tinham como alvo “infraestruturas críticas” e confirmou que nove pessoas ficaram feridas, cinco das quais foram hospitalizadas. Os cortes de eletricidade e as interrupções no abastecimento de água afetaram sobretudo os bairros situados na margem oriental do rio Dnipro, que atravessa a cidade.

Fotografias partilhadas nas redes sociais mostraram apartamentos em chamas, enquanto os bombeiros se deslocavam para o local para conter o fogo. Fragmentos de drones abatidos atingiram várias zonas da cidade.

Svitlana Grynchuk, ministra da Energia da Ucrânia, referiu que as forças russas estão a infligir um “ataque massivo” à rede elétrica. “Os especialistas em energia estão a tomar todas as medidas necessárias para minimizar as consequências negativas”, escreveu nas redes sociais, garantindo que, assim que as condições de segurança o permitam, será iniciado o trabalho de avaliação dos danos e de restauro da infraestrutura.

Paralelamente, a Rússia atingiu a região sudeste de Zaporizhzhia com pelo menos sete ataques noturnos de drones, provocando a morte de uma criança de sete anos e ferimentos em pelo menos três pessoas, segundo Ivan Fedorov, chefe da administração militar regional.

