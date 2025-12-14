Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O pai, licenciado para posse de armas de fogo e possuidor de seis armas possivelmente usadas no ataque, morreu no local, enquanto o filho está hospitalizado em estado crítico. A polícia investiga os motivos do ataque, não havendo indícios de que os atiradores tivessem planeado o ato com antecedência.

Quinze pessoas perderam a vida, com idades entre 10 e 87 anos, e 42 continuam hospitalizadas.

Dois engenhos explosivos improvisados foram encontrados e desativados. As equipas de emergência chegaram ao local em menos de 10 minutos, transportando 24 feridos e registando 14 mortos no local, enquanto dois oficiais permanecem hospitalizados.

O Primeiro-Ministro Anthony Albanese descreveu o ataque como um ato de terror e antissemita, prometendo mobilizar todos os recursos necessários e elogiando a coragem de civis e agentes de emergência. O autarca de Nova Gales do Sul, Chris Minns, apelou à solidariedade da comunidade e a polícia mantém forte presença em locais de culto, continuando a investigação.