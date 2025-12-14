Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ataque ocorreu durante o primeiro dia de Hanukkah, no evento Chanukah by the Sea 2025, organizado pelo Chabad de Bondi. A celebração estava em plena atividade, numa área relvada atrás da praia, junto a uma ponte pedonal e ao parque infantil, com cerca de 1.000 pessoas presentes, incluindo muitas famílias e crianças. Havia barreiras metálicas e verificação de malas, mas a segurança geral era mínima.

Como se desenrolou o ataque?



Por volta das 18h47 (hora local), a polícia recebeu relatos de disparos na área de Archer Park, Bondi Beach. Dois homens abriram fogo a partir de uma pequena ponte, a cerca de 50 metros do parque infantil. Vídeos verificados mostram dois atiradores a disparar a partir de uma ponte em direção ao público. Um civil a confrontar um dos atiradores, desarmando-o e forçando-o a recuar. Este indivíduo foi descrito como um “verdadeiro herói” pelo Premier Chris Minns.

De seguida a polícia chega e administra primeiros socorros a pessoas feridas, enquanto a multidão foge em pânico.

A polícia também encontrou dispositivos explosivos improvisados (IEDs) num carro ligado ao atirador morto, e estabeleceu uma zona de exclusão em torno do local enquanto especialistas inspecionam os dispositivos.

Quantas vítimas resultaram do ataque?

16 mortos no total, incluindo um dos atiradores. Entre as vítimas está o rabino britânico Eli Schlanger, 41 anos. Um cidadão israelita também está entre os mortos. Há 29 feridos, incluindo uma criança e dois policias em estado crítico.

O que se sabe sobre os atiradores?

Dois homens estão confirmados como autores do ataque; um morreu e o outro está em condição crítica. A polícia está a investigar a possibilidade de um terceiro envolvido. Um dos suspeitos era conhecido das autoridades, mas não representava ameaça imediata. Detalhes sobre a origem das armas usadas ainda não foram divulgados.

Foi um ataque terrorista?

A polícia declarou o incidente como terrorismo, dirigido especificamente à comunidade judaica de Sydney. Segundo a lei australiana, terrorismo é definido como qualquer ato que cause morte, dano grave ou risco à segurança pública com intenção de promover uma causa política, religiosa ou ideológica e intimidar o público ou governos, com pena máxima de prisão perpétua.

O Primeiro-Ministro Anthony Albanese descreveu o ataque como "um ato de maldade antissemita e terrorismo que atingiu o coração da nossa nação". Massacres como este são raros na Austrália, que possui leis rigorosas de controlo de armas desde o massacre de Port Arthur em 1996, quando 35 pessoas foram mortas.

O que é o Hanukkah?

Hanukkah, ou Chanukah, é o festival judaico das luzes, celebrado por oito dias em novembro ou dezembro. Marca o milagre do óleo que durou oito noites no Templo. O ataque ocorreu no dia da celebração, enquanto as famílias se reuniam para comemorar.