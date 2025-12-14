Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nas redes sociais, a polícia de New South Wales, na Austrália, confirmou que está responder a um incidente grave em Bondi Beach este domingo. Os residentes foram instados a evitar a área e a permanecer em casa enquanto a polícia gere a situação.

Na mais recente atualização, em conferência de imprensa, Chris Minns, presidente de New South Wales, afirmou que doze pessoas foram confirmadas mortas, um dos atiradores foi também morto e outro encontra-se detido. Minns caracterizou a ação como "um acto de covardia e violência terrível", afirmou. Minns confirmou que os atacantes tiveram como alvo a comunidade judaica durante a primeira noite da festa do Hanukkah.

No local, testemunhas descreveram o terror e a confusão: "Milhares de pessoas estavam a correr. E eu abri o portão das traseiras do café do meu amigo e deixei toda a gente entrar", disse uma testemunha ao 9News. "Mulheres grávidas, mulheres com crianças, toda a gente a correr e a correr. Era o pânico geral. Foi um pandemónio... pandemónio".

"A polícia está atualmente a responder a um incidente grave em Bondi Beach. Por favor, evite a área e siga as instruções dos serviços de emergência. Mais informações serão fornecidas assim que estiverem disponíveis", afirma o comunicado da polícia.

"Ouviram-se dezenas de tiros. E as pessoas começaram a correr, a passar por cima de barricadas, a pegar nos filhos. Foi um caos", contou um dos responsáveis do Conselho Executivo dos Judeus Australianos, Alex Ryvchin, que explicou que o tiroteio ocorreu durante um evento da comunidade judaica na praia, organizado para a primeira noite do Hanukkah. Ryvchin, que não estava presente no evento, no entanto sabe que "estavam reunidas centenas de pessoas. É um evento familiar".

Nas redes sociais circula um vídeo de um civil a desarmar um dos possíveis atiradores (atenção, imagens fortes).

O primeiro-ministro australiano Anthony Albanese emitiu um comunicado dizendo: "Temos conhecimento de uma situação de segurança ativa em Bondi. Pedimos às pessoas que se encontram nas proximidades que sigam as informações da polícia de NSW".

"O cenário em Bondi é chocante e dantesco. A polícia e os serviços de emergência estão a tentar salvar vidas. Os meus pensamentos estão com todas as pessoas afetadas", disse Albanese.

Também o presidente de Israel, Isaac Herzog falou sobre o incidente: "Ao nossos irmãos em Sydney, que foram atacados por terroristas vis num ataque muito cruel contra judeus que foram acender a primeira vela do Hanukkahon Bondi Beach, expressamos as nossas mais profundas condolências a todos. Os corações de toda a nação israelita estão despedaçados. Oramos pela recuperação dos feridos, oramos por eles e oramos por aqueles que perderam suas vidas".

Localizada a leste de Sidney, Bondi é a praia mais famosa da Austrália e atrai um grande número de turistas e locais.

Notícia atualizada às 11h14

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.