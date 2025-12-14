Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vídeo mostra Ahmed a correr em direção a um dos atiradores, a agarrar a arma e a empurrar o agressor para o chão, apontando depois a arma de volta, o que fez o atacante recuar. Pouco depois, baixou a arma e levantou uma mão em sinal de rendição perante a polícia, mostrando que não estava envolvido no ataque.

Ahmed, dono de uma frutaria e pai de dois filhos, encontra-se hospitalizado, tendo sofrido ferimentos de bala no braço e na mão. Já passou por cirurgia e, segundo a família, os médicos afirmam que está fora de perigo, embora ainda permaneça sob observação. O seu primo Mustafa descreveu-o como “100% um herói” e confirmou que recebeu dois tiros.

O ataque ocorreu durante um evento de Hanukkah, com mais de 1.000 pessoas presentes. Onze pessoas morreram. A polícia classifica o episódio como um ataque terrorista dirigido à comunidade judaica. Dois homens estiveram envolvidos: um foi morto e o outro encontra-se em estado crítico, enquanto as autoridades investigam se houve mais cúmplices.

As imagens de Ahmed a intervir foram amplamente partilhadas nas redes sociais, destacando a sua coragem. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, elogiou-o dizendo que “estes australianos são heróis e a sua coragem salvou vidas”. O premier de New South Wales, Chris Minns, também o considerou “um verdadeiro herói”, destacando que muitas pessoas estão vivas graças à sua intervenção.