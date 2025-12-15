Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Continua a subir o número de focos de gripe das aves em Portugal desde o início do ano: são agora 50, após terem sido confirmados mais quatro nos distritos de Santarém, Faro e Leiria, segundo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Quais estes quatro focos?

Em Santarém , numa exploração comercial de galinhas reprodutoras;

, numa exploração comercial de galinhas reprodutoras; Em Tomar , um foco numa exploração comercial de perus de engorda;

, um foco numa exploração comercial de perus de engorda; Em Albufeira , num pilrito-das-praias (ave selvagem);

, num pilrito-das-praias (ave selvagem); Em Pombal, num ganso-patola (ave selvagem).

Os casos também sobem na Europa?

A Comissão Europeia atualizou hoje as zonas de proteção e vigilância contra a gripe aviária de alta patogenicidade (GAAP) devido ao aparecimento de 74 novos casos em explorações avícolas dos Estados-membros.

Na UE, os países que já tiveram explorações afetadas são:

Portugal;

Alemanha;

Bélgica;

Bulgária;

República Checa;

Dinamarca;

Eslováquia;

Espanha;

França;

Irlanda;

Itália;

Letónia;

Lituânia;

Hungria;

Países Baixos;

Áustria;

Polónia;

Suécia.

Como se controla a disseminação entre as aves?

A DGAV tem vindo a alertar para o “alto risco de disseminação” da doença, pelo que determinou o confinamento das aves domésticas em todo o território do continente.

Além disso, está proibida a realização de feiras, mercados, exposições e concursos de aves de capoeira e aves em cativeiro.

Nas zonas de proteção e vigilância, é proibida a circulação de aves a partir de estabelecimentos aí localizados, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições e a circulação de carne fresca a partir de matadouros ou estabelecimentos de manipulação de caça.

Também é proibida a circulação de ovos para consumo humano e de subprodutos de animais obtidos de aves detidas a partir de estabelecimentos localizados nestas zonas.

O vírus passa para os humanos?

A transmissão do vírus H5N1 ocorre quase sempre através do contacto com animais infetados, embora aconteça raramente.

Segundo o SNS24, o período de incubação está estimado até sete dias, sendo que geralmente se situa entre dois a cinco dias, após a última exposição a animais doentes ou mortos.

Por outro lado, não há nenhuma evidência de que a gripe das aves possa ser transmitida aos seres humanos através do consumo de alimentos, nomeadamente de carne e ovos.

Nos humanos, a infeção pode levar a um quadro clínico grave, com sintomas como febre alta (tipicamente superior a 38ºC), rinite aguda, conjuntivite, faringite ou pneumonia. Alguns casos também registaram diarreia, vómitos, dores abdominais, sangramento do nariz ou encefalite.

