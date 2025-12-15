Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A SIC Notícias avança que a F1 está de regresso a Portugal e ao Autódromo Internacional do Algarve, para duas visitas, em 2027 e 2028.

O anuncio deverá ser feito no dia de amanhã, pois numa nota de agenda enviada às redações, o Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, vão dar uma conferência de imprensa "sobre Fórmula 1".

É de recordar que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha demonstrado o desejo de que o campeonato voltasse a terras lusas, quando na rentrée do PSD, no Algarve, confirmou a "formalização de uma proposta para o regresso da F1 em 2027".

A F1 esteve em Portugal, primeiro entre 1958-1960, entre os circuitos Urbano da Boavista, no Porto, e Monsanto, em Lisboa. No final do século, no circuito do Estoril, entre 1984-1996, antes da prova voltar a ser retirada do calendário devido ao incumprimento das exigências de segurança da FIA. Mais recentemente, a F1 regressou a Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, entre 2020 e 2021.

