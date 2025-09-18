Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ação, conduzida pelas Unidades Regionais da ASAE, teve como objetivo verificar o cumprimento das regras legais de comercialização e segurança dos brinquedos, com especial atenção a artigos da marca “POPMART – LABUBU” e similares, muito procurados por crianças e adolescentes.

Foram fiscalizados mais de 40 operadores económicos, entre importadores, distribuidores e estabelecimentos de retalho. Da operação resultaram 28 processos-crime relacionados com contrafação, imitação e uso ilegal de marca, bem como por irregularidades como a aposição indevida da marca CE, falta de rotulagem em português e incumprimento dos deveres legais dos distribuidores.

No decorrer da ação, a ASAE deteve dois indivíduos. Os brinquedos apreendidos foram considerados suscetíveis de representar riscos para a saúde e segurança das crianças.

Em comunicado, a entidade sublinha que continuará a desenvolver ações de fiscalização por todo o território nacional, reforçando a sua missão de proteger os consumidores, em especial os mais vulneráveis, e garantir a conformidade dos produtos no mercado.

