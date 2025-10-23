Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Francisco José Pereira Pinto Balsemão nasceu a 1 de setembro de 1937, na Casa de Saúde das Amoreiras, e foi registado na freguesia de Santa Isabel, em Lisboa. Morreu, esta terça-feira, aos 88 anos.

Na política, Balsemão foi eleito pela Guarda nas legislativas de 1969 e juntamente com Sá Carneiro, e outros deputados, fez parte do grupo que ficou conhecido como Ala Liberal, uma aliança política que levou, anos depois, à criação do Partido Popular Democrático (PPD). Balsemão, Sá Carneiro e Joaquim Magalhães Mota fundaram o PPD onze dias depois do 25 de Abril.

Foi ministro de Estado Adjunto do primeiro-ministro, sendo que após a morte de Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão liderou, entre 1981 e 1983, o VII e o VIII Governos Constitucionais, mandatos marcados pelo papel crucial que desempenhou na preparação do terreno para a adesão de Portugal à CEE, especialmente através da revisão constitucional de 1982.

Balsemão também marcou o panorama do jornalismo em Portugal, tendo fundado o jornal Expresso, em 1973, e a SIC, em 1992. Em 2001, também fundou a SIC Notícias.

Mais recentemente, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou-o com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.

Esta manhã várias centenas de pessoas do universo mediático e nacional juntaram-se no funeral no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

