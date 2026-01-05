Centenas de manifestantes pró-Maduro pediram esta segunda-feira a libertação do presidente venezuelano, numa manifestação em Caracas, de acordo com a AFP.

Os manifestantes gritaram "Maduro, aguenta, a Venezuela levanta-se!", que rima em espanhol e alguns tinham cartazes onde podia ler-se "Trump-Marco Rubio, malditos assassinos e sequestradores. Onde está realmente a verdadeira justiça nos EUA?".

Alguns manifestantes exibiam brinquedos com as caras de Maduro e de Cilia Flores, a primeira-dama também levada à força para os Estados Unidos durante a operação de sábado.