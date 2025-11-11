Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A AMentoria, ou AM, foi fundada em 2019 por Pedro Gesteira, e é uma startup brasileira que tem recolhido louvores no outro lado do Atlântico. Na prática, ajuda alunos a chegarem a ensino universitário.

E como funciona? A AM criou um algoritmo que simplifica tudo. "Ao perceber que a maior dificuldade dos alunos era com a organização da rotina de estudos, o Pedro começou por analisar o que era fundamental para uma maior taxa de sucesso dos alunos e percebeu que tinha de ser tudo mais simples e com a ajuda de um mentor que estudou e concretizou os estudos. Assim, a AM faz simulações semanais com base no que os alunos estudaram. Analisa os materiais necessários para uma semana de estudos ou mesmo um teste na escola. Simplifica tudo, na prática é isso, com a ajuda do tal mentor", explica Jorge Gomes ao 24 notícias.

E para quem é esta startup?

"É para quem quer ter um mentor que já passou por aquilo que o aluno está a passar e que já chegou onde ele quer chegar. Alguém que realmente o entende, que foi treinado com base numa metodologia que ajuda a organizar a sua rotina de estudos. É para quem também ainda não sabe realmente o que quer ou que pensa que quer uma coisa e depois, com a ajuda do mentor, do algoritmo, percebe que tem de ser outra coisa", salienta.

A taxa de sucesso, atualmente, no Brasil, chega já aos "78%", mas quem trabalha na AM acredita que essa taxa pode crescer.

"Temos trabalhado com o ENEM (prova de ensino federal) e os números são muito positivos. Tem crescido todos os anos e é isso mesmo que queremos, crescer cada vez mais", diz, falando sobre a possibilidade desde algoritmo passar fronteiras.

"É por isso mesmo que estamos aqui, na Web Summit. Queremos mostrar o nosso trabalho e perceber se podemos trabalhar em outros países. Acreditamos que sim e temos recebido bons feedback. Pode ser que depois desta semana possamos começar a pensar em trabalhar em outros países", concluiu.

Atualmente, a AM já conta com mais de 100 mentores espalhados pelo Brasil e já soma 25.000 horas de mentorias individuais.

