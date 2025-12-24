Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ASAE, a intervenção foi levada a cabo pela Unidade Regional do Sul, em colaboração com a Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) e com o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa. Durante a ação, foi encerrada “uma estrutura de apoio logístico, dedicada à comercialização ilícita de moluscos bivalves não depurados”.

No local, as autoridades detetaram a receção, preparação e acondicionamento de amêijoa japónica “capturada ilegalmente no rio Tejo, com destino a mercados de exportação transfronteiriços”, uma atividade que, segundo o comunicado, “constitui uma grave ameaça à saúde pública”.

No âmbito da operação, foram instaurados dois processos de contraordenação por “falta de licenciamento das instalações (Número de Controlo Veterinário), incumprimento das regras de rotulagem em géneros alimentícios e falta de documentação obrigatória”. Entre as irregularidades identificadas está também a “falta de licença de mariscador/apanhador”.

As autoridades identificaram vários indivíduos com ligações à atividade ilegal e apreenderam diversa documentação e material associados à operação. Foi ainda selada uma câmara de frio, por se tratar de “uma infração grave às normas de segurança alimentar e de conservação de produtos de origem animal”.

De acordo com a ASAE, esta ação insere-se “numa estratégia alargada de combate à apanha e comércio ilegal de recursos marinhos”, envolvendo várias entidades de fiscalização e investigação criminal. O objetivo passa por desmantelar redes criminosas responsáveis pela recolha e escoamento sistemático de amêijoa japónica, muitas vezes destinada ao mercado externo e fora das condições sanitárias legalmente exigidas.

No final do comunicado, a ASAE e a Polícia Marítima reafirmam “o seu compromisso firme e contínuo na defesa do ambiente marinho, na proteção da saúde pública e na repressão de práticas ilegais que ameaçam os ecossistemas, as pessoas e a economia do setor das pescas”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.