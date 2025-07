Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados divulgados hoje pela PSP, 17 vítimas mortais sucederam de colisões de veículos, 12 de despistes e cinco de atropelamentos.

Os acidentes verificados no primeiro semestre, menos 1.202 do que em período homólogo, causaram também 372 feridos graves (menos um do que em 2024) e 8.489 feridos ligeiros (menos 145).

Desde o início do ano, foram feitas em todo o território nacional 12.647 operações de fiscalização (mais 242 que no período homólogo de 2024), tendo fiscalizado 382.032 condutores (mais 34.890) e controlado 1,35 milhões de viaturas por radar (mais 111 mil).

Destas operações resultaram 4.827 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 2.717 por condução em estado de embriaguez e 2.110 por condução sem carta.

No total foram registadas 128.174 contraordenações, o equivalente a uma média superior a 10.680 infrações por mês.

Das infrações registadas, 24.481 foram por excesso de velocidade, ou seja 19% do total.

Dos 116.428 testes de alcoolemia feitos, foram levantados 2.325 autos de contraordenação por condução sob o efeito do álcool.

Segundo os dados da PSP, foram detetadas 13.724 infrações por falta de inspeção periódica obrigatória, 4.815 por falta de seguro de responsabilidade civil, 3.337 por uso do telemóvel durante o exercício da condução, 1.448 por falta do uso do cinto de segurança e 710 por falta do uso de sistemas de retenção.

“Atualmente, o fator humano do comportamento é reconhecido como a condição mais relevante para a ocorrência da maioria dos acidentes de viação, seja por infração e/ou desrespeito pelas regras e sinais de trânsito, seja perante um acontecimento inesperado. Sendo os cenários urbanos altamente dinâmicos, com múltiplos utilizadores da rodovia em constante movimento, o comportamento dos condutores constitui fator fundamental para continuar esta tendência de diminuição da sinistralidade rodoviária”, escreve a PSP.

A polícia alerta ainda que “só com uma condução responsável e segura por parte de todos os utilizadores das rodovias será possível diminuir a sinistralidade”.