Um homem de 21 anos, residente em Hamburgo, foi formalmente acusado de homicídio e de centenas de outros crimes relacionados com abuso sexual e exploração de menores através da internet.

De acordo com o The Guardian, as autoridades alemãs apresentaram 204 acusações contra o suspeito, conhecido online pelo pseudónimo “White Tiger”, por alegadamente ter participado numa rede virtual de abusadores que operava a nível global sob o nome “764”.

Segundo a acusação, o arguido terá coagido um rapaz norte-americano de 13 anos a suicidar-se em 2022, num ato transmitido em direto através de uma plataforma online. As investigações indicam que o jovem alemão vitimou mais de 30 crianças em vários países, recorrendo à manipulação psicológica, à coerção e à produção de conteúdos de natureza sexual.

As autoridades acreditam que o suspeito explorava crianças vulneráveis em chats e jogos online, criando uma relação de confiança para posteriormente as forçar a comportamentos abusivos ou autodestrutivos diante de uma câmara.

O período dos crimes terá decorrido entre janeiro de 2021 e setembro de 2023, altura em que o acusado tinha entre 16 e 19 anos. A acusação inclui um homicídio consumado e cinco tentativas de homicídio, todos considerados cometidos como “autor indireto”, dado que o arguido não executava os atos fisicamente, mas induzia as vítimas a fazê-lo.

O suspeito, de ascendência germano-iraniana, foi detido em junho deste ano na casa dos pais, em Hamburgo. No momento da detenção, a polícia apreendeu armas ilegais, incluindo facas, soqueiras e um bastão, bem como computadores e discos rígidos que ainda se encontram sob análise.

As autoridades identificaram até ao momento oito vítimas confirmadas, com idades entre os 11 e os 15 anos, residentes na Alemanha, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos.

