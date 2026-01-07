Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A situação foi detetada durante uma ação de patrulhamento do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), depois de um cidadão alertar as autoridades para a presença da ave nas imediações da via rodoviária. Os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde verificaram que o animal se encontrava debilitado e incapacitado de voar.

A ave foi recolhida pelos elementos do SEPNA e encaminhada para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) de Castelo Branco, onde ficará sob monitorização veterinária, com vista à sua recuperação e posterior devolução ao habitat natural.

Em comunicado, a GNR reforça que a proteção da fauna e do ambiente é uma prioridade, apelando à denúncia de situações de risco ambiental. Para esse efeito, está disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona permanentemente para esclarecimento de dúvidas e denúncia de infrações.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.