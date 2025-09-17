Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi dado por um popular que encontrou a ave num terreno agrícola da região. De imediato, uma equipa do SEPNA deslocou-se ao local, garantindo o resgate seguro da rapina.

A águia foi posteriormente entregue ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em Portalegre, onde está a ser monitorizada e acompanhada para avaliação do seu estado de saúde e eventual recuperação.

A GNR recorda que a proteção dos animais e do meio ambiente é uma prioridade diária do SEPNA, apelando à população para que reporte situações semelhantes. Para esse efeito, encontra-se disponível a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), em funcionamento 24 horas por dia, para denúncia de infrações ou pedidos de esclarecimento.

