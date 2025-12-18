Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa está o acordo com o bloco comercial conhecido como Mercosul, que os agricultores receiam venha a pôr em causa os seus meios de subsistência, ao aumentar a concorrência de produtos agrícolas importados. Para além do impacto económico, explica a AP News, existem também preocupações políticas mais amplas, com receios de que o descontentamento esteja a alimentar o crescimento da direita radical em vários países europeus.

Os manifestantes levaram consigo batatas e ovos para atirar, bem como salsichas e cerveja para se manterem alimentados durante o protesto, que degenerou em confrontos intensos com a polícia.

Segundo a RTP Notícias, de Portugal estão 30 representantes entre associados da CAP, a Confederação dos Agricultores de Portugal e da CONFRAGI, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas, e da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura.

Portugal tem defendido este acordo desde o início. A assinatura do tratado comercial está agendada para o próximo sábado, dia 20, em Foz do Iguaçu, no Brasil, caso entretanto seja dada luz verde ao processo.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, considerou "imperdoável se Portugal não consumar um acordo que demorou 25 anos", revela o ECO.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.