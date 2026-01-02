Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, explicou à RTP que a portuguesa ferida, internada no Hospital de Sion, terá cerca de 40 anos e poderá ter sofrido fratura numa perna ou queimaduras, embora o seu estado de saúde ainda não tenha sido divulgado. A família da vítima já foi informada.

"Eu tive a informação - mas não está confirmado de todo - que poderá haver um português ferido, mas é provável", afirmou.

Afinal, a portuguesa ferida na Suíça não é vítima da tragédia no bar. A mulher apenas deu entrada no hospital na mesma altura que as vítimas da tragédia, na sequência do incêndio no interior do bar Le Constellation, na Suíça, após uma queda em casa.

"A minha filha não estava nesse bar onde aconteceu o incêndio. Estava em casa e caiu nas escadas. Foi ao hospital de Sion e, por coincidência, nessa altura estavam a entrar vários feridos que vinham do tal bar onde aconteceu a tragédia", afirmou ao Jornal de Notícias Rosária Batista, mãe de Liliana Batista.

“A polícia cantonal do Valais está a trabalhar a um ritmo muito elevado para dar respostas legítimas às muitas questões levantadas por esta catástrofe”, afirmou Frédéric Gisler, o comandante da polícia cantonal do Valais, sublinhando que o processo de identificação formal continua em curso.

Relativamente às vítimas mortais, o responsável policial acrescentou que a identificação das vítimas fatais está a decorrer.

Na madrugada do dia de Ano Novo, um incêndio seguido de explosão no Constellation Bar, em Crans-Montana, Suíça, provocou pelo menos 40 mortos e mais de 115 feridos, a maioria jovens. O fogo terá sido causado por velas-foguetes presas a garrafas de champanhe, segundo testemunhas.

