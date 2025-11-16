Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Segundo a Força Aérea, a tripulação do veleiro — identificado inicialmente como JANNY — pediu auxílio após sofrer danos severos que inutilizaram a vela principal. Na quinta-feira, um dos sete tripulantes foi evacuado, enquanto os restantes permaneceram a bordo com a esperança de conseguir rebocar a embarcação até terra.

Contudo, com os mantimentos a diminuírem e a velocidade de navegação muito abaixo do previsto, as autoridades voltaram a ser acionadas esta tarde para retirar mais quatro pessoas.

Para a missão, foi novamente mobilizado um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 — “Pumas”, destacado no Aeródromo de Manobra n.º 3, no Porto Santo. A aeronave descolou às 15h20 e chegou à área de operações pelas 16h00, depois de uma ação prévia de busca para localizar o veleiro.

A operação concluiu-se às 17h45, totalizando cerca de duas horas e meia de voo. Os quatro tripulantes resgatados foram transportados em segurança, enquanto os dois restantes decidiram permanecer no veleiro, na tentativa de salvar a embarcação. A chegada ao Porto Santo está prevista para amanhã.

A missão foi coordenada pelo Centro de Busca e Salvamento de Lisboa, da Força Aérea, na sequência de um pedido do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, da Marinha Portuguesa.

