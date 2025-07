Duas mulheres morreram num tiroteio neste domingo numa igreja em Kentucky nos Estados Unidos da América, que aconteceu na sequência de um primeiro incidente no aeroporto de Blue Grass, em Fayette. Um polícia ficou ferido. E o suspeito foi morto.

De acordo com o jornal Lexington Herald-Leader, um polícia foi atingido no aeroporto e outras quatro pessoas foram alvejadas a 25 quilómetros, na igreja Baptista de Richmond. Duas mulheres que teriam 72 e 32 anos morreram no local e outras duas pessoas foram levadas para o hospital.