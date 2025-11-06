Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um acidente rodoviário grave na autoestrada A4, ao quilómetro 146, sentido Macedo de Cavaleiros-Mirandela, provocou o corte total da via em ambos os sentidos na zona de Mirandela. O corte foi necessário para a aterragem de um helicóptero do INEM.

O alerta foi dado às 7h55 e a colisão envolveu um ligeiro de passageiros e um pesado de mercadorias.

O acidente resultou em uma vítima encarcerada, que foi transportada para o Hospital de Vila Real em estado grave com prognóstico reservado. Apesar de ter sido acionado um helicóptero de emergência médica do INEM, a vítima foi transportada por via terrestre para o Hospital de Vila Real.

No local estiveram os Bombeiros, o INEM e as autoridades policiais.

O trânsito na estrada foi reaberto pelas 9h15.