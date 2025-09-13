Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Político, um novo relatório da Comissão Europeia sobre ameaças à segurança e prosperidade da UE sugere que a União pode recorrer à mineração espacial, começando pela Lua. Metais como lítio, cobre, níquel e terras raras são essenciais para energias renováveis e veículos elétricos, mas quase nenhum é extraído na UE. Existe receio de que países com grandes reservas possam manipular os preços e limitar o acesso a estes materiais, ameaçando a autonomia estratégica da Europa e a transição energética limpa.

A mineração espacial já é promovida por agências como a NASA e a JAXA, e Luxemburgo quer posicionar-se como polo europeu nesta área, explorando a Lua e asteroides com robôs. No entanto, a mineração em larga escala e o transporte de materiais para a Terra ainda são muito incipientes.

A procura por minerais críticos está a disparar e estima-se que, nas próximas décadas, seja necessário minerar tanto cobre quanto toda a humanidade já extraiu até hoje. A procura por lítio na UE deverá ser 12 vezes maior em 2030 e 21 vezes maior em 2050 comparado a 2020. A UE enfrenta dificuldades para abrir minas devido à densidade populacional, fortes proteções ambientais e oposição da sociedade civil.

Entretanto, a China domina as cadeias de fornecimento de matérias-primas críticas, refinando grandes percentagens de cobre, lítio, cobalto e grafite, o que deixa a UE vulnerável a interrupções e flutuações de preços.