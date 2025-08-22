Os perigos por detrás de um “Candidate-se aqui”

Com o aumento do trabalho remoto e freelance, multiplicam-se também as plataformas de recrutamento digital, assim como os esquemas maliciosos.

Muitas das páginas de phishing analisadas imitam ofertas legítimas de emprego, o que leva os utilizadores a descarregar ficheiros maliciosos, enviar informações sensíveis ou iniciar sessão em páginas falsas.

Em alguns casos, os atacantes simulam atualizações de software como o Zoom, enviadas por e-mail, com o objetivo de instalar malware no dispositivo da vítima. Noutras situações aproveitam-se de falhas de segurança em dispositivos pessoas usados para procurar emprego, muitas vezes sem a proteção adequada ou segmentação entre ambiente pessoal e profissional.

Práticas para proteção de quem quer procurar emprego

Quem está a responder a anúncios online, participar em entrevistas virtuais ou enviar currículos através de diferentes plataformas deve verificar sempre o remetente dos emails e evitar clicar em links ou anexos de origem desconhecida.

Um dos conselhos deixado no email enviado às redações é ainda o de confirmar a legitimidade de uma oferta de trabalho diretamente no site oficial da empresa. E nunca reutilizar palavras-passe entre plataformas e optar por gestores de passwords (programa que cria e guarda as passwords para um acesso seguro). Assim como utilizar autenticação multifatorial, especialmente em contas de email e redes sociais.

Por fim, instalar um software apenas a partir de fontes oficiais e manter o sistema atualizado e reforçar a proteção com soluções de segurança fiáveis.