Kramer iniciou a sua caça em 1485. Chefiando um bando de inquisidores, viajou para Innsbruck para investigar quem pudesse andar a praticar as artes negras. Entre os muitos que levou a julgamento, estava Helena Scheuberin, uma mulher de boca insolente e moral relaxada. Havia rumores de que tinha feito uma mulher adoecer para lhe poder roubar o marido, e de ter provocado a doença e a morte de um cavaleiro que tinha rejeitado os seus avanços. Kramer decidiu que tinha de ter usado feitiçaria – «magia de amor», para sermos mais precisos. Não havia qualquer evidência disso, a não ser o facto de Scheuberin ser adúltera. Mas o adultério, na sua opinião, era bruxaria.

Scheuberin era também amiga de um grupo de mulheres que Kramer acreditava serem bruxas. Ainda assim, os únicos «factos» que tinha eram que uma mulher tinha adoecido, um homem tinha morrido e Scheuberin estava, de algum modo, ligada a ambos. Em tribunal, Kramer fixou-se no comportamento sexual de Scheuberin, fazendo perguntas para «provar» que ela estava possuída por ímpetos animalescos. «É uma regra geral», declarou, «que todas as bruxas são, desde tenra idade, escravas da luxúria carnal e de vários adultérios, como ensina a experiência.» Acreditava que ela tinha feito sexo com o diabo. O bispo local ficou tão ofendido com a natureza das acusações de Kramer – e com a linha minuciosa do seu interrogatório – que temeu que a reputação da cidade fosse maculada. Assim, mandou chamar um advogado, que acontecia ser também físico, para agir em defesa de Scheuberin. Com base na óbvia obsessão sexual de Kramer por Scheuberin, que indignou o advogado, o julgamento foi anulado e ela saiu em liberdade.

Kramer voltou para casa, em Colónia. A sua reputação como inquisidor estava manchada, mas o seu fervor por erradicar a bruxaria manteve-se irredutível. Decidiu escrever um livro a explicar como identificar, julgar e castigar as suspeitas de bruxaria. Publicado na Alemanha em 1486, o Malleus Maleficarum (Martelo das Bruxas) declarava que as mulheres que praticavam a bruxaria deviam sofrer o mesmo destino que todos os hereges – execução, sendo queimadas vivas. Página após página, Kramer expôs os seus argumentos sobre a existência das bruxas e a realidade da bruxaria. Não deixou pedra sobre pedra, ao explicar exatamente porque devia a Igreja Católica tomar medidas. O diabo, alegou, precisava de agentes na Terra, de instrumentos para atormentar as pessoas com males em seu nome. E o pacto que o diabo tinha de fazer era com o corpo humano. Para «infetar», como Kramer dizia, uma mulher com bruxaria, esta tinha de ter um de três vícios específicos: infidelidade, ambição ou luxúria. Quanto mais insaciável fosse a mulher, mais provável era o diabo assumir a forma de um íncubo e deitar-se com ela. Segundo Kramer, a bula papal identificava os principais atos de bruxaria das mulheres como incitar a paixão nos homens, impedir o «ato gerador», remover-lhes os pénis, transformar homens em monstros, impedir outras mulheres de conceber, providenciar abortos e matar bebés como oferendas aos demónios. Qualquer pessoa que levasse a tese de Kramer a sério teria dificuldade em não apontar o dedo a curandeiras e parteiras, mulheres solteiras, mulheres casadas com homens inférteis, mulheres que traíssem os maridos, mulheres que quisessem aprender a ler ou a falar por si mesmas – a qualquer mulher, na verdade, cujos estilo de vida, comportamento e personalidade não se cingissem às mais altas virtudes da castidade e da fé.