Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A indústria alimentar continua a ser uma das menos digitalizadas do planeta, segundo o Fórum Económico Mundial. Enquanto outros setores abraçaram a tecnologia, muitas fábricas alimentares ainda funcionam com papel, folhas de Excel e processos manuais. É precisamente este atraso que a Brainr quer combater. E agora tem mais 11 milhões de euros para o fazer.

A startup portuguesa, que começou operações no final de 2023, acaba de fechar a maior ronda seed alguma vez realizada em Portugal. O investimento, liderado pela C2 Capital Partners, supera o anterior recorde nacional em cerca de meio milhão de euros.

Um investimento histórico que marca o início de uma nova era para a Brainr.

Paulo Gaspar, CEO da Brainr, não esconde o entusiasmo. Para o executivo, trata-se de um “investimento histórico que marca o início de uma nova era para a Brainr”. O objetivo é claro: acelerar os investimentos em I&D e democratizar a inteligência artificial para toda a indústria alimentar.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A visão passa por criar “um cérebro digital inteligente que elimina erros, guia os operadores no seu trabalho, e aumenta a eficiência e rastreabilidade de todas as operações”, explica o CEO em comunicado.

Como funciona a Brainr?

A solução da Brainr assenta na tecnologia cloud mais avançada e integra inteligência artificial, explica a empresa. O sistema tem integrações plug-and-play com os principais fabricantes de equipamentos e mais de 100 funcionalidades específicas para a indústria alimentar.

Na prática, isto significa o quê? A plataforma funciona como um sistema de gestão de produção construído especificamente para a indústria alimentar. Liga-se diretamente às máquinas da fábrica e integra-se com os sistemas de gestão existentes.

O resultado é uma digitalização completa: desde o chão de fábrica até à gestão, com rastreabilidade total, visibilidade em tempo real e decisões baseadas em dados. Tudo pensado para os desafios específicos da indústria alimentar, desde gerir prazos de validade curtos até adaptar-se a horários de produção que mudam constantemente e garantir padrões de segurança alimentar.

André Oliveira, Managing Partner da C2 Capital Partners, destaca que “a Brainr conta com uma equipa de pessoas altamente capazes e conhecedoras do setor, que conseguem transformar as operações, simplificando e otimizando o dia a dia das fábricas”.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Software já controla um quarto da produção nacional de carne

Em menos de dois anos, o software da empresa passou a gerir mais de 25% de toda a produção de carne em Portugal. Casos como a Avisabor, em Estarreja, em que a empresa escalou de 40 mil para 190 mil frangos por dia, reduzindo em mais de 95% os erros de expedição.

Na Campoaves, em Oliveira de Frades, a digitalização integral da fábrica eliminou praticamente os registos em papel e Excel, reduzindo em mais de 92% o tempo gasto em registos manuais. Já a Comave, em Viseu, conseguiu alcançar a certificação IFS (certifica a segurança e a qualidade de produtos e processos alimentares) em tempo recorde graças à rastreabilidade 100% digital.

Expansão para novos setores alimentares

Agora vem a expansão. Com este investimento, a Brainr quer expandir para outros setores alimentares: pescado, panificação, confeitaria, bebidas e produtos alimentares em geral. A expansão internacional também está nos planos.

Duarte Diniz, Investment Senior Analyst da C2 Capital Partners e responsável pela operação, sublinha que a tecnologia “concretiza o que o smart manufacturing há anos promete, mas que a indústria alimentar ainda não tinha conseguido materializar”.