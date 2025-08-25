Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em entrevista à Sky News, a produtora norte-americana, diz ter tido uma experiência “muito acolhedora” e que poderá transferir os filhos para uma escola britânica.

Rhimes, também autora de Grey’s Anatomy, recebeu esta semana o prémio inaugural de mérito do Festival de Televisão de Edimburgo, pelo impacto global da sua obra.

Confrontada com críticas ao elenco diversificado de Bridgerton, que alguns apontam como reflexo de “cultura woke”, a produtora, a própria afro-americana, classificou essas reações como algo “bizarro”. “Porque haveria de escrever algo que não me inclui?”, questionou.

“A ideia de que, escrevendo eu o que escrevo e tendo o aspeto que tenho, não me ocorreria incluir mais pessoas que se pareçam comigo… isso é evidente. Porque haveria de criar algo em que eu não estou representada de forma alguma?”, referiu.

A norte-americana comentou ainda sobre o risco do uso de inteligência artificial para imitar o seu estilo de escrita e confessou ser fã de longa data de Doctor Who, série britânica à qual não exclui colaborar no futuro.

"Há o perigo de a IA aprender com os meus episódios. Talvez aprenda a ser melhor no que faz. Mas, o mais importante, não acho que haja nenhum substituto para essa semente de criatividade que vem da imaginação humana. Realmente não acho", sublinha.