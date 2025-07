Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O processo que a Joana está sofrendo é uma coisa absurda”, afirmou Duvivier em conversa com Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

“No processo dos Anjos, tu vais até ao fim a dizer que aquilo é abominável, e eu estou contigo. Estarei até o fim”, garantiu o comediante.

A última sessão do processo judicial aconteceu a 30 de junho, e prossegue a 11 de julho, data em que estão previstos os depoimentos de Tatanka, vocalista dos The Black Mamba, e da própria Joana Marques.

A origem do conflito remonta a um vídeo publicado por Joana Marques, onde surgiam imagens de uma atuação dos irmãos Nélson e Sérgio Rosado a interpretar o hino nacional antes de uma prova do MotoGP em Portimão. No vídeo, foram incluídas reações de júris do programa Ídolos, num contexto humorístico.

Os músicos consideraram o conteúdo difamatório e avançaram para tribunal, exigindo uma indemnização superior a um milhão de euros.