Segundo a BBC, pai e filho partilharam um chá de cerca de 55 minutos, num encontro considerado um passo simbólico para a melhoria das relações familiares, marcadas por tensões nos últimos anos.

Carlos III viajou de Balmoral, na Escócia, para Londres durante a tarde, enquanto Harry tem estado no Reino Unido a participar em eventos de solidariedade em Londres e Nottingham. A última vez que se tinham encontrado foi pouco depois do diagnóstico de cancro do monarca, no início de 2024.

Apesar de ter regressado várias vezes ao país para compromissos judiciais e iniciativas de caridade, Harry não tinha voltado a estar frente a frente com o pai, o que alimentava rumores de um afastamento profundo. Em maio deste ano, em entrevista à BBC, o duque de Sussex tinha manifestado o desejo de uma reconciliação: “Gostava de ter uma reconciliação com a minha família. Não faz sentido continuar a lutar, a vida é preciosa”.

A reunião surge também após especulações sobre um possível “encontro de paz” no verão, quando representantes de Harry e do Palácio de Buckingham foram vistos em conversações.

Ainda assim, não houve sinais de aproximação entre Harry e o príncipe William, que manteve uma agenda separada esta semana. Enquanto Harry homenageou a avó, a rainha Isabel II, no terceiro aniversário da sua morte, William e Kate participaram num evento do Women’s Institute em memória da monarca.

Harry deverá regressar aos Estados Unidos já na quinta-feira, para se reunir com Meghan Markle e os dois filhos, que não o acompanharam nesta viagem.