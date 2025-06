Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Quem já dividiu a casa com mais de um gato, sabe como as personalidades podem ser diferentes. Um pode miar a pedir comida, ronronar alto ao colo e receber visitas na porta. Outro pode preferir a observação silenciosa à distância.

Um estudo recente, citado pela BBC, liderado pelo investigador de vida selvagem Yume Okamoto e uma equipa da Universidade de Kyoto, no Japão, sugere que parte da resposta pode estar nos genes dos gatos.

Os investigadores do estudo japonês concentraram-se no gene do recetor de andrógeno (AR) dos gatos, localizado no cromossoma X. Esse gene ajuda a regular a resposta do corpo a hormonas como a testosterona e contém uma secção onde uma sequência de ADN é repetida.

A forma mais antiga de AR surgiu no ancestral comum de todos os vertebrados com mandíbula, há mais de 450 milhões de anos. O AR controla a formação dos órgãos reprodutores masculinos, as características sexuais secundárias e o comportamento reprodutivo. O número dessas sequências altera a resposta do gene. Repetições mais curtas tornam o recetor mais sensível aos andrógenos. Em outras espécies, incluindo humanos e cães, repetições mais curtas no gene AR têm sido associadas ao aumento da agressividade e da extroversão.

Entre 280 gatos castrados ou esterilizados, aqueles com a variante curta do gene AR ronronavam com mais frequência. Machos com a variante também apresentaram pontuações mais altas em vocalizações direcionadas, como miar para serem alimentados ou soltos. Fêmeas com o mesmo gene, no entanto, eram mais agressivas com estranhos. Enquanto isso, gatos com a versão mais longa e menos ativa do gene tendiam a ser mais quietos. Essa variante era mais comum em raças de pedigree, que normalmente são criadas para serem dóceis.

Acredita-se geralmente que a domesticação tenha aumentado o comportamento vocal em gatos, então pode parecer estranho que a versão do gene ligada ao aumento da comunicação e assertividade seja a mesma encontrada em espécies selvagens como o lince.

Porém, este estudo não apresenta uma narrativa direta sobre como a domesticação dos gatos e seleciona características sociáveis. Em vez disso, aponta para um quadro mais complexo, no qual certas características ancestrais, como a agressividade, ainda podem ser úteis, especialmente em ambientes domésticos de alto stresse ou com escassez de recursos.