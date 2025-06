Foi também aprovada, numa Assembleia Geral extraordinária realizada de manhã no auditório da Arena Liga Portugal, uma proposta do Vitória de Guimarães que altera o Regulamento das Competições, permitindo que, a partir da nova época, todos os treinadores que frequentem o curso de IV Nível possam estar ao serviço das suas equipas de pleno direito, deixando de precisar de ser substituídos pelos adjuntos nos jogos e nas habituais declarações pós-jogo.

A medida, que beneficia diretamente os vitorianos — cujo novo treinador, Luís Pinto, está precisamente a frequentar o referido curso —, foi apresentada inicialmente na Assembleia Geral de 11 de junho e contou logo com o apoio de mais 15 emblemas do futebol profissional: Moreirense, Feirense, Estrela da Amadora, Farense, UD Oliveirense, Vizela, Leixões, Marítimo, Nacional, Boavista, Sporting de Braga, Gil Vicente, Tondela, Portimonense e Paços de Ferreira.

Relativamente ao orçamento aprovado para 2025/26, o primeiro sob a presidência de Reinaldo Teixeira, trata-se de um documento consolidado do grupo empresarial da Liga, que integra as contas da Liga Portugal e das suas associadas: Liga Infraestruturas, Liga Comercial, Liga Centralização, Fundação do Futebol e Liga Portugal Business School.

Entre as prioridades estratégicas destacam-se o apoio às Sociedades Desportivas, a redução dos custos de contexto, o aumento das assistências, o combate à pirataria, a limitação do consumo de álcool nos estádios e uma forte aposta em conteúdos, no âmbito do processo de centralização dos direitos audiovisuais.

Com receitas previstas acima dos 31,8 ME — o valor mais elevado de sempre —, a Liga estima um resultado operacional de 580 mil euros. Contudo, a época será particularmente exigente para a tesouraria, já que será o primeiro exercício completo com os encargos do funcionamento do edifício Arena Liga Portugal refletidos nas contas.

A Direção Executiva reiterou o compromisso com uma gestão criteriosa, admitindo renegociar contratos de financiamento e recorrer a novas ferramentas de gestão financeira, de forma a garantir o equilíbrio orçamental e a sustentabilidade da atividade da Liga ao longo da época.