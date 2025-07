Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A página na Internet da ANA - Aeroportos de Portugal sinaliza o número de viagens afetadas, num total de 47, entre cancelamentos e voos que divergiram, até às 18:30, e apela aos passageiros para confirmarem o estado do voo antes de se deslocarem para o aeroporto.

A ANA adverte, também, que as condições meteorológicas adversas podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até segunda-feira.

Já a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte para a orla marítima do arquipélago da Madeira até às 06:00 de segunda-feira.

O aviso, emitido por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está em vigor desde sábado e, nesse dia, o vento forte motivou o cancelamento de cerca de 20 voos, entre chegadas e partidas.

Desde 30 de junho, já foram cancelados mais de 100 voos no Aeroporto Internacional da Madeira devido ao vento forte.