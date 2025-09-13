Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mariah Carey será a principal atração do Amazónia Live – Today and Always, evento inédito que acontecerá no dia 17 de setembro de 2025, em Belém. A apresentação será realizada num palco flutuante sobre o Rio Guamá, num cenário inspirado na vitória-régia, símbolo da região amazónica, de acordo com comunicado.

Mais do que um espetáculo musical, o espetáculo carrega uma forte mensagem de preservação ambiental. Organizado pela Rock World — a mesma produtora responsável pelo Rock in Rio e The Town - o projeto procura chamar a atenção global para a importância da floresta amazónica e da luta contra as mudanças climáticas.

A realização do show não poderia acontecer num momento mais oportuno. Poucos meses depois, Belém será a sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), o que reforça ainda mais o peso político e cultural da iniciativa. O evento não apenas celebra a música, mas também posiciona a Amazónia como centro das discussões ambientais internacionais.