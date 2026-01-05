Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 6 de janeiro, o Mosteiro dos Jerónimos assinala a data da sua fundação com uma visita orientada dedicada à Natividade, a partir das 14h30.

A visita, que terá a duração aproximada de uma hora, parte da evocação dos Reis Magos e explora a ligação histórica e simbólica entre o antigo Porto do Restelo — mais tarde Belém — e o local do nascimento de Jesus. Também será contextualizado o lançamento da primeira pedra do Mosteiro, ocorrido neste mesmo dia, em 1501.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia através do e-mail se.mjeronimos@museusemonumentos.pt.

Já no dia 11 de janeiro, o Palácio Nacional da Ajuda recebe um concerto especial às 15h30, promovido pelo Grupo dos Amigos do Palácio Nacional da Ajuda (GAPNA).

O pianista António Oliveira, com carreira internacional reconhecida, interpretará obras de L. Costa, J. Vianna da Motta, H. Villa-Lobos, J. S. Bach e M. Ravel, oferecendo ao público uma experiência musical envolvente num espaço histórico de grande significado cultural.

Ainda a 11 de janeiro, a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves celebra o Ano Novo e o Solstício de Inverno com um concerto comentado às 16h00, inspirado na pintura Convite à Valsa, de Columbano Bordalo Pinheiro.

Integrado no projeto Pontes Artísticas, o programa será interpretado por um trio de flauta, violoncelo e piano, com obras de Strauss e Léhar, incluindo valsas, polkas e quadrilhas, estabelecendo um diálogo elegante entre pintura e música.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail loja.cmag@museusemonumentos.pt

