A Bioniq é uma empresa global de tecnologia em saúde focada na nutrição personalizada, que combina investigação científica, análise de dados e tecnologia avançada. Fundada em 2019, a empresa tem vindo a ganhar reconhecimento internacional e conta com investidores como Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot. Em 2024, atingiu uma avaliação de 82 milhões de dólares e concluiu uma ronda de financiamento Série B de 15 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento da sua plataforma baseada em inteligência artificial.

No âmbito do acordo, todas as análises necessárias aos utilizadores portugueses do programa Bioniq PRO passam a ser realizadas pela Unilabs, assegurando elevados padrões de precisão clínica, tempos de resposta rápidos e resultados clinicamente validados para utilização digital.

O Bioniq PRO é um programa de saúde personalizada suportado por inteligência artificial que cruza dados de um conjunto alargado de biomarcadores sanguíneos com informação individual sobre saúde e estilo de vida. O objectivo é desenvolver uma formulação personalizada de micronutrientes, ajustada às necessidades específicas de cada utilizador, com base em parâmetros como vitaminas, minerais, marcadores inflamatórios, indicadores metabólicos, equilíbrio hormonal e risco cardiovascular.

Segundo Maria do Carmo Tavares, CEO da Unilabs Portugal, "esta parceria representa um passo natural na missão da Unilabs de colocar o diagnóstico clínico ao serviço da prevenção e da saúde personalizada, assente em dados clínicos fiáveis e acompanhamento contínuo". Já Banafsheh Salmani, Managing Director da Bioniq, sublinha que o acordo "reflete a estratégia de crescimento global da empresa, através da colaboração com líderes de diagnóstico de confiança".

Em Portugal, os utilizadores podem aderir ao Bioniq PRO através de subscrição no site da Bioniq, utilizando análises recentes da Unilabs ou solicitando um painel personalizado disponível em toda a rede. Os resultados são disponibilizados em formato digital e processados pela plataforma para a criação e actualização contínua da suplementação personalizada.