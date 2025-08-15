Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A programação já está disponível no site oficial do evento, e vai contar com a participação de um vasto leque de editoras, livreiros e alfarrabistas, oferecendo ao público mais de 20 concertos, 16 conversas, quatro sessões de cinema e mais de 80 atividades destinadas ao público infantojuvenil e às famílias.

Estas atividades estarão distribuídas pelos Jardins do Palácio de Cristal e pela Biblioteca Municipal Almeida Garrett.

A uma semana da abertura, a feira reafirma-se como um dos eventos literários mais relevantes do país. Este ano, o homenageado será Sérgio Godinho, figura maior da música e da cultura portuguesa, natural do Porto, que estará presente em diversos momentos da programação.

Com uma proposta que alia literatura, música, cinema e atividades para todas as idades, a Feira do Livro do Porto 2025 promete ser um ponto de encontro imperdível para leitores, criadores e curiosos.