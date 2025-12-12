Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dona de um timbre singular e de uma vulnerabilidade que tem marcado o seu percurso, IOLANDA prepara um dos passos mais decisivos da carreira. Depois de dois EPs amplamente elogiados e de uma presença marcante na Eurovisão, a artista afirmou-se como uma das vozes mais originais da nova geração da pop portuguesa.

A subida ao Coliseu marca o início de um ano especial para a cantora. Após se destacar em 2023 com o EP "Cura", IOLANDA representou Portugal na Eurovisão de 2024, onde alcançou um lugar no top 10 e conquistou a atenção do público europeu. Seguiram-se o EP "OLHAR P’RA BAIXO" e uma sucessão de concertos de destaque: duas datas esgotadas no Capitólio, em Lisboa, uma sala cheia na Casa da Música, no Porto, e uma atuação no NOS Alive’25, que confirmou a sua crescente presença em palco.

Em 2025, regressou ao palco eurovisivo como convidada — tornando-se a primeira artista portuguesa a atuar no concurso fora do contexto competitivo — num tributo emocionado a Céline Dion. No mesmo ano, foi capa da playlist global GLOW e viu o seu rosto projetado em pleno Times Square, em Nova Iorque, numa afirmação da sua projeção internacional.

O espetáculo no Coliseu trará uma abordagem inédita na sua carreira: um palco 360.º, pensado para envolver o público por completo e criar uma experiência imersiva no universo da artista. Para além dos temas que já a definem, IOLANDA apresentará as canções do seu álbum de estreia, resultado de um processo criativo de um ano e meio, marcado pela transformação de memórias, fragilidades e desejos num conjunto de músicas que respiram emoção e transparência.

Segundo a equipa da artista, cada canção nasceu “de dentro”, ganhou maturidade ao longo do tempo e encontra agora, em palco, a sua forma mais honesta. A noite promete ser uma celebração para quem a tem acompanhado desde o início — um momento de fecho de ciclo e, em simultâneo, de abertura para um novo capítulo.

Os bilhetes já se encontram à venda aqui. Os preços vão dos 18 aos 35 euros.

